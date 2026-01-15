Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на мемы с собой

Голливудский актер Мэттью Макконахи зарегистрировал восемь товарных знаков с мемами, связанными с ним. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о фразе артиста "Alright, alright, alright" из комедии 1993 года "Под кайфом и в смятении", а также коротких аудиозаписях и роликах с ним. К примеру, как актер стоит на крыльце или сидит под рождественской елкой. Заявки Макконахи одобрило Патентное ведомство США.

Как отметило издание, Макконахи таким образом защитился не только от продажи товаров с подобными мемами, а также генерации контента с искусственным интеллектом.

"Мы хотим чётко обозначить границы владения, где согласие и указание авторства станут нормой в мире ИИ", - заявил Макконахи.

По данным издания, Макконахи на днях объявил о партнерстве с компанией ElevenLabs, занимающейся искусственным интеллектом. Он сотрудничает с фирмой для создания испанской версии своей рассылки, в которой используется его синтезированный голос.