Звезду «Апокалипсиса» арестовали

Актер Руди Янгблад, наиболее известный по роли Лапы Ягуара в фильме Мела Гибсона "Апокалипсис" был арестован в четверг в Техасе (США) по обвинению в хранении и торговле наркотиками. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У Ягблада нашли запрещенное вещество в объеме от 1 до 4 граммов. За это ему грозит тюремный срок до 2 лет или штраф в размере $10 тысяч.

В октябре 2025 года 43-летнего артиста арестовывали за домашнее насилие. В 2017 году он также был арестован в Майами за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения, однако в итоге обвинения были сняты.

После своего дебюта у Мела Гибсона Руди Янгблад продолжает играть в кино, часто представая в роли коренных американцев. Несколько проектов с его участием сейчас находятся в стадии постпродакшена.