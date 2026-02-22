Тимоти Шаламе раскрыл детали финала «Дюны 3»

Тимоти Шаламе вновь привлек внимание благодаря своему умению создавать отличное промо для фильмов, в которых он участвует.

Как передает Day.Az, на встрече с Мэттью Макконахи в рамках интервью для Variety и CNN актер поделился своими эмоциями от съемок и заинтриговал фанатов подробностями финала.

"В конце второго и начале третьего фильма вы увидите меня как в "Интерстелларе", и Хита Леджера в "Темном рыцаре", и Марлона Брандо в "Апокалипсисе сегодня", и в подобных картинах", - сказал Тимоти. Однако он быстро уточнил, что не ставит себя на одну ступень с легендарными актерами, а лишь считает, что "в таких масштабных фильмах всегда есть место для чего-то неожиданного".

Шаламе также рассказал о своей работе с режиссером "Дюны 3": "Все, что вы видите на экране, - это результат свободы передвижения и свободы выбора. С Дени у нас действительно сложился хороший ритм. Это самый тревожный момент. Это шаг вперед".

Актер также поделился деталями подготовки к съемкам: "В первой части "Дюны" была сцена с полетами на орнитоптере, которую я повторил в третьей части, но на этот раз я был гораздо более подготовлен. Я изучил панель управления - все иероглифы и элементы. Я хотел понять, что делает каждая кнопка, чтобы придумать свою динамику".

Он признался, что относился к проекту с особым трепетом: "Я не хотел успокаиваться на любом моменте. Все было священно, и это был мой последний раз в "Дюне", поэтому я подходил к съемкам с максимальной серьезностью".