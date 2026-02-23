Первые кадры Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны

Спустя 20 лет поклонники получат то, что так хотели - Майли Сайрус возвращается к роли Ханны Монтаны. И TMZ опубликовали первые фото певицы в культовом образе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Майли Сайрус как будто воспользовалась машиной времени и вернулась в 2006 год в Малибу, ведь по-другому не объяснишь, что актриса никак не изменилась с того времени. Поэтому без труда перевоплотилась в Ханну Монтану.

Певицу заметили на съемке специального выпуска в честь юбилея всем так полюбившегося шоу. И нам снова хочется гардероб, как у Ханны Монтаны, подпевать знаменитым песням и размышлять, кого же выбрать: Джейка или Джесси?

Майли и ее персонаж имеют необычную историю, ведь Ханна Монтана - это продукт детского канала Disney. А чем дольше ты находишься в плену у одной роли, тем больше начинаешь ассоциироваться с этим образом у людей в жизни. Многие связывают буйный образ Сайрус в 2014-2013 годах именно с тем, что певица хотела отсоединить себя от милой и послушной девочки Ханны.

Напомним, что 24 марта выйдет спецвыпуск культового ситкома "Ханна Монтана". Эпизод обещает зрителям уникальный взгляд на процесс создания образа знаменитого персонажа. Интервью проведет ведущая подкаста Call Her Daddy Алекс Купер.