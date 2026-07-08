Девушку Брэда Питта обвинили в неискренних чувствах к актеру

Возлюбленную Брэда Питта Инес де Рамон заподозрили в том, что ее чувства к актеру неискренни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Стилист по волосам Лорен Занолетти опубликовала фото Инес де Рамон с Брэдом Питтом, сделанные перед свадьбой певицы Тейлор Свифт. На одном из кадров видно, как дизайнер с натянутой улыбкой отстраняется от актера. Некоторые интернет-пользователи предположили, что на самом деле артист неприятен де Рамон.

"На втором снимке она отстраняется от него", "Они всегда выглядят так, будто испытывают друг к другу отвращение, интересно", - писали поклонники в X (бывший Twitter).

Однако были и те, кто заступился за возлюбленную Питта.

"Может быть, она не хотела, чтобы ее помада была повсюду на их лицах, поэтому она отошла от него на втором снимке", - заявила одна из фанаток.