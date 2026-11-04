Бритни Спирс заявила о желании найти себе новую семью

Культовая певица нулевых Бритни Спирс откровенно высказалась о своих отношениях с младшей сестрой Джейми Линн и бывшим мужем Кевином Федерлайном. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спирс рассказала, что в семье с ней обращались несправедливо и многое скрывали. Например, во время поездки в Луизиану в период пандемии ей не позволили подержать на руках младшую племянницу Айви. А бывший супруг ограничивал ее даже в базовых вещах - не разрешал пользоваться туалетом, когда она приезжала, чтобы увидеть сыновей.

"За моей спиной у них было множество секретов. Все, что я когда‑либо делала, - работала на своего отца. Я найду новую семью", - написала Бритни.