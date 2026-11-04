Билли Айлиш спровоцировала слухи об операции

Певицу Билли Айлиш заподозрили в операции по уменьшению груди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Билли Айлиш снялась для рекламы своей коллаборации с брендом украшений John Hardy. На снимке певица позировала в персиковом топе на бретелях, который дополнили цепь, кольца и серьги. Интернет-пользователи обратили внимание, что фигура поп-исполнительницы выглядит иначе. Некоторые предположили, что звезда уменьшила грудь.

"Билли Айлиш сделала операцию по уменьшению груди, и мне нужна эмоциональная поддержка", "Сильная боль в груди и спине - это не шутка. Здоровье и комфорт превыше всего", - писали пользователи X (бывший Twitter).

Другие поклонники предположили, что у артистки уменьшилась грудь из-за похудения.