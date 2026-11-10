Бритни Спирс отказала Джастину Тимберлейку

Американская певица Бритни Спирс отказалась сниматься в документальном сериале о своем бывшем бойфренде Джастине Тимберлейке для платформы Apple TV. Об этом сообщает журнал OK!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сериале, выпуск которого запланирован на декабрь, Тимберлейк собирается рассказать об отношениях со Спирс и других значимых моментах своей биографии. Как пишет OK!, знаменитый исполнитель очень хотел, чтобы Спирс приняла участие в его фильме, однако она якобы ответила отказом.

Журналист Роб Шутер заявил, что это может быть связано с тяжелыми последствиями их разрыва. "После всех рассказов Бритни о том, как этот разрыв повлиял на нее, это может выглядеть как попытка использовать ее историю для восстановления его имиджа, - предположил Шутер. - Она потратила слишком много сил, чтобы вернуть свой голос, и не станет частью чужого камбэка".

OK! отмечает, что Спирс откровенно рассказала об отношениях с Тимберлейком и психологических последствиях их расставания в книге мемуаров "Женщина во мне" (The Woman in Me), которая вышла в 2023 году. В частности, певица написала, что забеременела во время романа с Тимберлейком, но сделала аборт.