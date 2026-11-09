Дочь Джоли и Питта попала в клинику

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен рассказала, что в 2026 году была госпитализирована из-за психического расстройства. Об этом сообщает издание Hello!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вивьен, которая взяла себе псевдонимом Ви Маршелин, призналась, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за расстройства пищевого поведения (РПП). 18-летняя девушка сообщила об этом на стенде своей выставки "Галерея терпения пациентов" в Лос-Анджелесе.

"В начале этого года я была госпитализирована для лечения расстройства пищевого поведения. Я была зла, больна и очень одинока. Но в клинике я была такой честной и чувствовала себя самой собой", - сказано в заявлении Маршелин.

Отмечается, что в экспозицию Вивьен вошли рисунки и дневниковые записи, отражающие ее опыт пребывания в больнице для людей с диагнозом РПП.