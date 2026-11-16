Имя нового Джеймса Бонда официально объявили - ВИДЕО

Актер Роберт Паттинсон сыграет роль Джеймса Бонда в новых частях культовой серии фильмов. Первый тизер появился в официальном аккаунте "Бондианы" в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Паттинсон известен благодаря ярким ролям в таких культовых проектах, как "Гарри Поттер", "Сумерки", "Бэтмен", а также в картинах британского режиссера Кристофера Нолана.

Известно, что новый фильм об агенте 007 выйдет в прокат в 2028 году. Сколько именно частей бондианы будет в новом перезапуске шпионского боевика, неизвестно. Предыдущим исполнителем роли был Дэниел Крейг.