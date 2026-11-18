Режиссер Люк Бессон снова станет отцом в 67 лет. Об этом сообщает издание Paris Match в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бессон вышел в свет с 35-летней возлюбленной - адвокаткой и телеведущей Сарой Сальдманн. Пара посетила 23-й Фестиваль комедийного кино в Монте-Карло. В ролике, опубликованном изданием, заметно, что партнерша режиссера позирует с округлившимся животом. Для телеведущей будущий ребенок станет первым.

У Бессона есть пятеро детей от прошлых отношений. Старшая дочь режиссера Жюльетт родилась в 1987 году в союзе с актрисой Анн Парийо. Дочь Шанна - в браке с актрисой Майвенн Ле Беско. Дочери Талия и Сатин, а также сын Мао появились на свет в отношениях с продюсершей Виржини Силла-Бессон.

В 2025-м Бессон подтвердил роман с Сальдманн. Они впервые вышли вместе на светское мероприятие. Тогда режиссер и адвокатка пришли на Римский кинофестиваль. Слухи об их отношениях ходили с 2023 года.