Перенесены сроки проведения мероприятия «Дни Startup» в азербайджанском вузе

Перенесены сроки проведения очередного мероприятия "Дни Startup". Об этом сказал Trend в пятницу председатель азербайджанского интернет сообщества Осман Гюндуз, передает Day.Az.

По словам Гюндуза, ранее проведение мероприятия было запланировано на четвертое-пятое мая в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

"Сроки были перенесены на середину мая. Точная дата проведения мероприятия будет оглашена позже", - сказал Гюндуз.

Мероприятие проводится при поддержке "Парка высоких технологий" и Государственного фонда развития информационных технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Предыдущее мероприятие было организовано в Азербайджанском техническом университете, в рамках которого студентами было озвучено около 25 идей. Из них было отобрано пять, которые прошли оценку экспертной группы.

Среди пяти команд первые три призовых места заняли следующие идеи: "Smart Makeup" (мобильное приложение), "E-diagnose" (мобильное приложение) и "Asfalt enerji" (в сфере альтернативной энергетики). Победители были награждены сертификатами, подарками и денежными призами.

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