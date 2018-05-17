Названо число выделенных в азербайджанских вузах мест для приема студентов
17 мая 2018 13:24 242
Согласно плану приема в 2018/2019 учебном году на уровне бакалавриата выделено около 45 159 мест.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. Она отметила, что план приема по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2303 места.
Подчеркнув, что места по госзаказу увеличились на 1,3%, председатель ГЭЦ сказала, что план приема в колледжи на базе 9-летнего образования сократился на 572 места, план приема в колледжи на базе 11-летнего образования по сравнению с предыдущим годом вырос на 21%.
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