Азербайджанским абитуриентам впервые разрешат поменять группу специальностей

17 мая 2018 14:46

В этом году абитуриентам впервые предоставлена возможность поменять группу специальностей, по которой они будут сдавать экзамен. Об этом в четверг сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Абитуриенты, принявшие участие в весеннем экзамене по II группе специальностей, смогут участвовать в летнем экзамене по III группе специальностей. Мы пока не знаем, как эти изменения повлияют на результаты экзаменов. Сказать что-либо по этому поводу можно будет только по окончании экзаменов", - сказала Аббасзаде.

По ее словам, результаты проведенных 13 мая вступительных экзаменов по II и III группам специальностей на том же уровне, что и результаты прошлого года.

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