Госкомитет напомнил о строгом наказании за умышленный поджог посевных площадей

В Азербайджане умышленный поджог посевных площадей после уборки урожая влечет административную ответственность. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по вопросам имущества, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Запрещен поджог посевных площадей в хозяйствах, где был убран урожай, и лица, допустившие подобное, будут оштрафованы.

Согласно статье 244-1 Кодекса об административных правонарушениях, за умышленные поджоги полей физические лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - от 5000 до 6000 манатов.

Поджог посевных площадей повреждает верхний плодородный слой земельных участков, пригодных для сельского хозяйства, нарушает баланс питательных веществ земель на посевных площадях.

Также поджог посевных площадей создает угрозу пожара для других участков, населенных пунктов и лесов, расположенных неподалеку, выводу из строя инженерных сетей и коммуникаций.

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