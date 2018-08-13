Продлен срок выбора специальностей на вакантные места в магистратуру
Срок выбора специальностей по свободным плановым местам в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана на 2018/2019 учебный год продлен до 10:00 14 августа.
Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, передает Day.Az.
Было отмечено, что согласно информации на 16:40 13 августа, 590 бакалавров уже подтвердили коды выбранных специальностей в электронном заявлении. 14 бакалавров, несмотря на выбор специальности, не подтвердили свое электронное заявление.
Всем бакалаврам рекомендуется в указанный срок подтвердить свои заявления.
К конкурсу будут допущены только те бакалавры, которые в течение отведенного времени выбрали специализацию и подтвердили "электронное заявление бакалавра по выбору специализации".
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