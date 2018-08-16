В Азербайджане рекордное число абитуриентов набрало 700 баллов

В Азербайджане в этом году 700 баллов набрало рекордное число абитуриентов - 29 человек. Об этом в четверг сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С 2017 года абитуриентам разрешили дважды участвовать в приемных экзаменах по определенной группе в рамках текущего учебного года. Предоставленная с этого года возможность выбирать различные группы специальностей дала абитуриентам шанс точнее продемонстрировать свои знания и умения. Естественно, что все эти изменения оказали положительное влияние на результаты экзаменов, и в этом году число абитуриентов, набравших 700 баллов, уже достигло рекордного показателя - 29 человек", - сказала Аббасзаде.

Председатель совета директоров ГЭЦ напомнила, что с 2008 года в общеобразовательных учреждениях в Азербайджане началось применение куррикулумов. "Реализуемые реформы ставят новые требования перед системой оценки знаний. Поэтому со следующего года приемные экзамены будут проводиться в соответствии с новой моделью", - отметила Аббасзаде.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook