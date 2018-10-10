"Мой Баку": Осенний день в невероятном парке столицы - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Когда разговор заходит о парках Баку, в памяти всплывают центральные и популярные места отдыха столицы, где традиционно любят отдыхать бакинцы и гости города. Однако в Баку есть парк, несколько отдаленный от центра, но совершенно необычный. Он больше напоминает лес или ботанический сад с нескончаемыми мостиками, аллеями и густой растительностью. Располагается он неподалеку от станции метро "Азадлыг" и носит имя Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Территория парка охватывает площадь в 4,5 га. Работы по реконструкции парка, начавшиеся в августе 2012 года, осуществили местные и приглашенные из Турции специалисты. В парке были снесены непригодные строения, обновлены коммуникационные линии. Были созданы озеленительные полосы, где посажены многолетние растения, привезенные из различных стран мира. Часть старых деревьев была сохранена, вместе с тем, были высажены 60 тысяч кустов, 10 тысяч вьющихся растений, более 600 долголетних деревьев. В ландшафтном покрытии парка использованы 167 видов редких деревьев, кустарников и растений.

Итак, начинаем нашу прогулку.

У входа в парк нас встречают детская скалолазная стенка, красные скамеечки, большой серебряный шар, водопады, роднички и другие малые архитектурные элементы: парк с первой минуты интригует путника своим замысловатым дизайном, и эта особенность проявляется буквально на каждом шагу. Спускаясь на его территорию по мраморной лестнице, мы видим здание офиса партии "Ени Азербайджан" и бронзовый памятник Гейдару Алиеву. В центре парка сооружен музыкальный фонтан, который придает этому уголку отдыха особую красоту. Для проведения различных мероприятий здесь также создан амфитеатр, поставлены скамейки. Состоящий из многочисленных зеркал архитектурный элемент круглой формы добавляет парку красоту.

Здесь, в тени зеленых аллей, под убаюкивающий стрекот кузнечиков и воды, можно вдоволь насладиться единением с природой. Кроме старых деревьев, в парке можно увидеть и огороженные проволокой территории молодой высадки, цветущие кустарники, причем, на такие участки вход строго запрещен.

Выходим на небольшую полянку, и перед нами простирается детская площадка, на которой во всю резвятся ребятишки. Для них здесь настоящий рай - деревянные домики, в которых можно уютно расположиться с друзьями, шины-качели, горки и многое другое. Родители детишек стоят рядом, с волнением наблюдая за своими чадами.

Мама двух малышей, уплетающих на скамейке пирожки, оказалась очень разговорчивой и поведала, что здесь очень чистый воздух и после прогулки у детей просыпается аппетит. Дома их не заставишь и бутерброд проглотить, а тут едят все. Моя собеседница очень рада, что сегодня в Баку, среди новостроек и высоток, еще сохранился такой живописный уголок.

Действительно, огромное количество зелени в этом парке создает особую экосистему, погуляв по его аллеям, начинаешь забывать, что находишься в огромном городе. Летом парк утопает в зелени, зимой окутан снежным покровом, весной он расцветает, а осенью окрашен золотыми красками.

Покинув детскую площадку, направляюсь в расположенное здесь уютное заведение, где можно сытно поесть за весьма приемлемую цену. Столики тут расположены как в помещении, так и на веранде, но я предпочла обосноваться внутри и заказать салат "Цезарь", тут его очень вкусно готовят. Вокруг царила теплая атмосфера, посетители спасались от осенней прохлады и вели друг с другом оживленную беседу.

Напротив кафе расположена будка, в которой в теплую погоду продаются прохладительные напитки. Однако сегодня она оказалась закрыта - видимо, потому что погода нынче не предрасполагает к холодным напиткам. А самое главное - в парке царит абсолютный порядок, здесь имеется достаточное количество урн, декорированных в одном стиле со скамейками.

На территории парка очень много хвойных деревьев, создающих особую атмосферу и насыщающих его целебной энергетикой, а раскидистые лиственницы дают отличную тень в жаркий полдень. Особенно выделяются среди зеленого пейзажа кусты алых роз и аккуратно, фигурно постриженные кустарники. Растения с желтыми, красными, оранжевыми цветами прекрасно соединяют в пейзаже осень и лето, давая любому художнику пищу для вдохновения.

Парк состоит из двух ярусов, нижнего и верхнего, к которому ведут ярко-красные мостики. Поднимаюсь по деревянному мостику, слушая монотонное журчание воды, бегущей под ногами. Вдоль моста практически на каждой скамейке можно увидеть влюбленные пары/ Отсюда открывается замечательный вид, вся местность созерцается как на ладони. С обеих сторон моста даже не видно земли, она сплошь и поперек покрыта зарослями плюща, камышей, папоротников, создается впечатление, что ты находишься в какой-то сумрачной роще. Тут и хризантемы, и анютины глазки, и одуванчики, и кашица. Тусклое осеннее солнце то появляется, то прячется за тучи, придавая данной картине непередаваемое словами очарование. А какое удовольствие посидеть на деревянной лавочке прямо на мостике, привести в порядок мысли - тайна мироздания вам, конечно, не откроется, однако это место можно смело назвать излюбленным местом мечтателей и прочих индивидуумов с тонкой душевной организацией.

Завершается мостик округлой полянкой, полной пестрых цветов. Она пропитана романтикой не меньше вышестоящего "яруса" - здесь имеются многочисленные бассейны с мозаичным дном и зеленоватой водой, которая с мелодичным журчанием стекает с верхнего яруса, а также затейливо изогнутые скамеечки с расположенными на них фонариками в виде грибочков. Подобные фонарики разбросаны также по газону, а повсюду слышен непрекращающийся стрекот кузнечиков, лелеющий слух. Каждый уголок парка является прекрасным фоном для красивого фото, чем и стараются воспользоваться горожане и туристы.

Бакинцы здесь нередко устраивают маленькие пикнички, приходят с термосами и бутербродами, располагаясь в отведенных для этого беседках на территории парка. На многих деревьях сооружены скворечники, в которых уже обустроились жильцы: настоящий лес в самом центре Баку! Действительно, если забыть о шуме автомобилей по ту сторону ограды, может показаться, что ты в густом лесу, описанном на страницах любимых книг, где идет своя лесная жизнь - кто-то шуршит в траве, незнакомые горожанам птицы перелетают с ветки на ветку, роняя шишки...

Бродя по дорожкам парка и знакомясь с информацией на табличках, сопровождающей каждый кустик и каждое дерево, я поняла, что каждое растение, как и каждый человек, имеет свою Родину, ведь растительность в этих краях выглядела весьма экзотической, и было бы интересно узнать, откуда ее завезли.

Вот, например, небольшое дерево до 4-5 м высотой с шатровидной кроной и темной корой. Цветки мелкие зеленоватые, собраны в кисти, яркие плоды с заостренной верхушкой. Как написано на табличке, это мастиковое дерево, или Фисташка мастичная (Pistacia lentiscus), растение семейства Сумаховые, вид рода Фисташка, распространенное в странах Средиземноморья. А вот Агапантус зонтичный (Agapanthus africanus), называемый также "абиссинской красавицей" или "африканской лилией", родиной которого является Европа. Это травянистое растение может вырастать до 70 см в высоту... Ой, да это же мои любимые цветы, не думала, что они растут здесь - Лилейник гибридный "Стелла де Оро" (Hemerocallis hybrida Stella de Oro). Данный цветок был выведен энтузиастом-любителем лилейников Вальтером Яблонским в 1975 году и был первым длительно цветущим гибридом-диплоидом, в переводе с греческого означает "красивый в течение дня".

А откуда это доносится сладкий запах - не то карамели, не то печеного хлеба? Этот запах исходит от дерева до 30 м высотой, растущего от основания несколькими стволами, и называется оно Багрянник японский, или Круглолистник (Cercidiphyllum japonicum). В Германии за эту особенность багряник называют "Пряничным деревом". Примечательно, что этот сладковатый запах появляется не у всех деревьев, и только тогда, когда листва приобретает осеннюю окраску, исчезая во время листопада. А вот этот кустарник с поднимающимся стволом с кеглевидной кроной называется Сосна стланиковая европейская (Pinus mugo), это растение применяется для покрытия склонов, откосов, создания защитных посадок. А вот родиной растущего здесь Сумаха оленерогого являются северо-восточные районы Северной Америки...

Тем временем медленно опускаются сумерки и среди аллей начинают мелькать разноцветные огоньки. Они плавно меняют цвета, загораясь то синим, то красными цветами, то, спустя несколько мгновений, превращаясь в зеленые шары на фоне ночного неба. Человеку, оказавшемуся здесь впервые, кажется, что он попал в сказку, настолько все кажется завораживающим в мерцающих огоньках на мостике, каждая ступенька которого светится, чтобы отдыхающие в темноте невзначай не упали.

Наконец, когда глаз привыкает, становится ясно, что это фонарики, подвешенные к ветвям деревьев. Разбросанные над головой в хаотичной эстетике, они покачиваются на ветру, создавая обманчивое впечатление парения в воздухе. Подобной красоты я не встречала ни в одном из городских парков. Для освещения парка в ночное время установлены 2630 ламп, которые придают территории волшебство. Идеальное место для родителей, вышедших на прогулку с детьми, для влюбленных пар, желающих провести романтический вечер, для интровертов, которые обязательно обретут здесь душевное равновесие. Советую посетить этот парк в темное время суток, потому как при свете дня вы не застанете здесь парящих горящих фонариков, и все его очарование будет не столь заметно.

Жаль, что о таком чудесном парке знают далеко не все в силу его отдаленного месторасположения. Ведь каждого из нас порой одолевает желание отдалиться от суеты и устроить себе небольшой перерыв в биографии, оставшись наедине со своими философскими мыслями. В такие моменты особенно важно оказаться в тихом, изолированном, обособленном от городской суеты месте. В этом смысле, лучшего места, чем парк имени Гейдара Алиева около метро "Азадлыг", пожалуй, не сыскать.

Тамилла Мамедова