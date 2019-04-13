В элитной школе в Баку произошла драка между учителями
13 апреля 2019 10:04 752
В одном из элитных школ Баку между учителями произошла драка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент произошел вчера в 15:00 в одной из столичных школ.
Сообщается, что между учителями школы Аидой Гирйат гызы Асадовой и гражданкой США Джоандрой Холлинс возник спор, переросший в драку, во время которой каждая из них получила различные травмы.
О происшествии сообщили в отделение полиции Низаминского района.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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