В одном из элитных школ Баку между учителями произошла драка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент произошел вчера в 15:00 в одной из столичных школ.

Сообщается, что между учителями школы Аидой Гирйат гызы Асадовой и гражданкой США Джоандрой Холлинс возник спор, переросший в драку, во время которой каждая из них получила различные травмы.

О происшествии сообщили в отделение полиции Низаминского района.

По факту ведется расследование.