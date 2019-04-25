"Территория, на которой расположен кинотеатр "Тебриз", является частным земельным участком. В связи с этим у предпринимателя есть выписка из Госкомитета по вопросам имущества".

Об этом, как передает Day.Az, сообщили ONA в Исполнительной власти (ИВ) Низаминского района.

Сообщается, что на месте кинотеатра "Тебриз" планируется строительство современного торгово-развлекательного центра (ТРЦ): "Заключение и разрешение на строительство нового торгового центра получены от соответствующей структуры".

Отмечается, что в новом здании наряду с разными сферами слуг, буде действовать и кинотеатр.

Напомним, кинотеатр "Тебриз", который расположен на территории Низаминского района Баку, открылся в 1970 году под названием "Севиндж". Затем кинотеатр переименовали в "Тебриз".