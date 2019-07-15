Середина июля. А значит, отпускной сезон начинается. Многие жители столицы уже давно наметили поездки за рубеж, заведомо обзавелись билетами и путевками, забронировали места в различных отелях мира. Но с каждым годом становится все больше тех, кто выбирает отдых в Азербайджане.

Хотя существует мнение, что отдых в нашей стране обходится дороже, чем где-нибудь в Турции или Черногории, элементарные подсчеты говорят, что все далеко не так. Кроме того, критики, как правило, основываются на расчетах на одного человека, забывая, что в Азербайджане принято отдыхать семьями. И если семейный бюджет ограничен стоимостью одной путевки в Анталью, этих средств вам хватит на то, чтобы отдохнуть на лоне природы в родной стране.

Сегодня, говоря об отдыхе в регионах, мы подразумеваем не только мангал, стол с пластиковыми стульями, одеяло на траве, родниковую воду и чистый воздух. Сейчас в регионах появилось множество мест, где можно, не нарушая гармонию отдыха в районе, приятно провести время, да еще и с комфортом. По всем регионам строятся все новые зоны отдыха и отели, которые по комфортабельности не уступают, а порой и опережают даже столичные.

В любой регион страны сегодня можно поехать как дикарем, организовав отдых самим, либо с помощью турагентств. Обычно турагентства организуют поездки на пару дней за приемлемую цену, либо могут забронировать вам отель. Кстати, многие зоны отдыха имеют сегодня страницы в соцсетях, и связаться с ними, как и задать все интересующие вас вопросы, можно там. И, между прочим, выигрывают как раз те, кто наиболее активно предлагает услуги отдыхающим в соцсетях, так как демонстрируют этим свою заинтересованность в клиенте и готовность ему услужить.

Конечно же, перед многими из нас встает вопрос - куда поехать. Направлений множество, и по сообщениям в соцсетях и разговорам с друзьями и коллегами можно составить свой рейтинг.

Вряд ли в Баку найдется кто-нибудь, кто не побывал в местечке Гачреш в Губинском районе, в Набрани или в парке развлечений "Габаленд".

Вот с Габалы и начнем.

Габала - одно из самых востребованных у внутренних, да и зарубежных туристов направлений. Здесь множество роскошных отелей высокого класса, зон отдыха и гостевых домов. Ценовой спектр - на любой карман. И все это в сочетании с неповторимым горным воздухом и уймой развлечений, некоторым из которых нет равных даже в столице. Надо ли говорить о том, как вкусно здесь кормят? Знающие люди утверждают, что вкуснее габалинских гутабов с зеленью и грецкими орехами не найти. Здесь часто можно встретить иностранцев, которые с восторгом смотрят на эту "маленькую Швейцарию" и фотографируют все, что можно.

Один из иностранцев, живший по соседству с нами в одном из габалинских центров отдыха, признался, что это одно из самых прекрасных мест в мире, которые он видел в своей жизни. А лет ему немало и объездил он почти весь мир.

"Такой воздух, изумительная кухня, которую даже не могу сравнить ни с какой другой. И все это в сочетании с очень красивым и удобным отелем. Знаете, когда говорят "деревня", представляешь себе все несколько иначе. Все кажется очень старым, ветхим, а тут такая роскошь и гармония. Да еще и горнолыжный курорт есть. Замечательно!", - сказал он, подразумевая "Туфандаг".

В Габалу регулярно устраиваются туры, организуемые различными турагентствами. Стоимость однодневных туров, в основном невысокая - 20-30 манатов, в которые входят дорога, питание и прочие развлечения.

Исмаиллинский район, туристическая инфраструктура которого не столь роскошна, потрясает природой. Здесь много бюджетных отелей и зон отдыха, семейных, спокойных, упрятанных среди зелени. Исмаиллы не столь моден у отдыхающих, как Габала, но тому, кому интересна, в первую очередь, природа, а не люксовые условия, стоит тут побывать.

Об Исмаиллинском районе, его лесах и водопадах можно говорить бесконечно. Но лучше всего самим съездить и увидеть. И не забудьте побывать в знаменитом Лагидже - деревне мастеров, а если располагаете временем, то и в Баскале - месте, где изготавливают самые невероятные келагаи.

Следующим популярным туристическим направлением страны, совмещающим в себе все необходимое, является направление Губа-Гусар-Хачмаз. Оно выгодно еще и с точки зрения времени, которое необходимо, чтобы начать отдых. Всего 2-2,5 часа - и вы уже как будто в другой реальности.

Те, кто уже успел побывать в Губе в этом сезоне, не устают восхищаться. Эти направления наиболее популярны для любителей пикников - однодневных поездок на природу. Владельцы туробъектов это учитывают, и, например, в Гачреше вы встретите десятки мест, где можно взять в аренду беседку, мангал и даже посуду и устроить себе гастрономический пир, не нанося урона природе. Кстати, о популярности губинского маршрута прекрасно осведомлены и водители автобусов, соревнующиеся в привлечении любителей природы и конкурирующие между собой в качестве услуг. Сегодня есть много возможностей нанять для своей поездки комфортный автобус за приемлемую цену.

Масса хороших отелей имеется и в Набрани в Хачмазском районе. Пожалуй, это место на севере страны является самым посещаемым бакинцами. Вблизи столицы тоже есть море, но в Набрани к нему прилагается еще и лес, а это для нашего побережья Каспия большая редкость.

Другим стремительно развивающимся и застраивающимся уголком Азербайджана является Шамахы. Здесь также имеется масса возможностей сочетания отдыха и природы, причем не отъезжая особо далеко от столицы. Цены очень разнообразны, все зависит от класса зоны отдыха. Можно найти и за 20, и за 50 манатов в сутки. Что интересно, через турагентства вам бюджетные отели не предложат, так что в данном случае выгоднее находить контакты и договариваться самим. Соцсети вам в помощь.





Большим плюсом Шамахы является небольшая удаленность от столицы. Если отправиться в выходные дни в Пиргулу, можно даже не найти места присесть на траву, так много тут бывает отдыхающих.

Ну, а из более дальних мест интересны Шеки-Загатала и Лерик-Лянкяран. Природа обеих зон такая разная и такая неповторимая, что трудно и сравнивать. В этих регионах отличается и культура, и кухня. Даже панорамы Талышских гор и гор Большого Кавказа имеют свои изюминки. Несмотря на удаленность от Баку, сегодня южное направление так же активно используется горожанами для пикников, как и северное. И все это благодаря новым комфортным дорогам, позволяющим добираться даже до Лянкярана намного быстрее, чем прежде. "Далекими" и неудобными для однодневного отдыха считаются на сегодня уже только Гахский и Загатальский районы. Хотя нет, не только они. Шеки - это мекка для туристов - тоже требует основательного и долгого отдыха. У любителей путешествий Шеки имеет более высокий статус, чем место для приготовления кебаба на природе.

Но у северного региона есть один неоценимый плюс - туда можно доехать на поезде. И этой возможностью активно пользуются жители столицы - балакенский поезд каждый вечер уходит переполненным.

Не съездишь на пикник также на озера Гей-Гель и Марал-Гель, считающиеся жемчужинами природы Азербайджана. Но недавно в Гянджу начала курсировать скоростная электричка, добирающаяся до места даже быстрее автомобиля.

Вот такой вот получился небольшой рейтинг мест, которые выбирают жители столицы для отдыха в Азербайджане. Однако прекрасных мест в нашей стране гораздо больше. Не все еще освоены с точки зрения туризма, не все доступны в смысле расстояния, а многие расположены вблизи линии фронта и потому закрыты для посещения. Но невозможно не поражаться тому, как разнообразна наша страна. Несмотря на сравнительно небольшую территорию, она очень разная. И в этом ее уникальность.

Лала Мамедова

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