В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Buta.Ws, на территории бывшей "Советской" автомобиль марки "Tofaş" потерял управление и перевернулся. 3 девушки, находящиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Погибших, к счастью, нет.

Люди, находящиеся неподалеку, помогли перевернуть автомобиль.

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