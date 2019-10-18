https://news.day.az/society/1166922.html В центре Баку перевернулся автомобиль с тремя девушками - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В центре Баку перевернулся автомобиль с тремя девушками - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Buta.Ws, на территории бывшей "Советской" автомобиль марки "Tofaş" потерял управление и перевернулся. 3 девушки, находящиеся в автомобиле, получили тяжелые травмы. Погибших, к счастью, нет.
Люди, находящиеся неподалеку, помогли перевернуть автомобиль.
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