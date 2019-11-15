Внесена ясность в вопрос об отставке уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Эльмиры Сулеймановой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azvision, глава отдела информации и общественных связей аппарата омбудсмена Наджаф Тагиев заявил, что слухи об отставке Эльмиры Сулеймановой не соответствуют действительности.

"Не нужно верить любой информации в Интернете", - сказал Тагиев.

Отметим, что ранее некоторые СМИ сообщили об отставке Эльмиры Сулеймановой.