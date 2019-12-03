В результате серьезного ДТП на проспекте Зии Буньядова в Бинагадинском районе Баку пострадали пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, при аварии пострадали пассажир BMW (10-MD-081) Александр Нагутин, водитель второго BMW (99-FE-712) Турал Рахманов, пассажиры - беременная женщина по имени Марина, Теймур Гулиев и Эльвин Нифталиев.

Пострадавшие доставлены в горбольницу №1. Состояние пострадавшей беременной жительницы оценивается как тяжелое, она помещена в реанимацию.

Сообщается, что причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем марки BMW с госномером 10-MD-081. По словам полицейских, автомобиль, потеряв управление, выехал на дорогу со встречным движением и столкнулся со встречными BMW и Opel.

ДТП привело к серьезной пробке на проспекте в обоих направлениях.