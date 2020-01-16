В YARAT представили цикл документальных фильмов "Артефакты Кавказа" - ФОТО

В Центре современного иcкусства YARAT состоялась презентация проекта телеканала CBC - цикла документальных фильмов "Артефакты Кавказа", спередает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор идеи и руководитель проекта - генеральный директор телеканала СВС Вугар Халилов, директор картины - Фуад Агамалиев, автор сценария и режиссер - Эльвин Мирзоев, продюсеры - Ренат Ахмедов и Гияс Абасов, редактор - Ламия Везирова, операторы - Рауф Гусейнов, Рашад Агамалиев, Фируз Рагимов, монтаж - Алекпер Гумбатов.

Среди гостей были заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев, народный артист Фахраддин Манафов, заслуженный деятель искусств Говхар Гасанзаде, вокалист Гасым Халилов и другие. Были представлены театрализованные номера, показана первая серия из цикла "Артефакты Кавказа".