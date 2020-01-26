Число погибших в ужасном ДТП в Исмаиллы выросло

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) распространило информацию, в связи с произошедшим в Исмаиллы ДТП.

Как сообщает Trend со ссылкой на заявление Объединения, скончался один из пострадавших в аварии, передает Day.Az.

"В результате ДТП два человека, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2106, скончались на месте, двое были отправлены в больницу. Один из них - маленький ребенок - скончался по дороге. В настоящее время в больнице в целом находятся четверо пострадавших, их состояние оценивается как нормальное. Другие пострадавшие были отпущены домой после оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром на территории села Билзан Исмаиллинского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz, направляющийся из Баку в Габалу, и легковой автомобиль ВАЗ-2106. В результате ДТП двое пассажиров легковушки скончались на месте