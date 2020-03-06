https://news.day.az/society/1209486.html В Масаллы произошла тяжелая авария: погибли две женщины и ребенок
В Масаллы произошла тяжелая авария: погибли две женщины и ребенок
В Масаллы автомобиль марки "Нива" упал в овраг, погибли три человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Кёхне Зуванд Масаллинского района.
В результате погибли две женщины, один ребенок. Еще три человека, находившиеся в автомобиле, были госпитализированы в Центральную больницу Лянкяранского района. Состояние одного из них тяжелое. В настоящее время устанавливается личность погибших и пострадавших.
Ведется расследование.
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