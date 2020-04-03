В Азербайджане будут приостановлены услуги такси на личных автомобилях в период карантина

С 5 апреля в связи с усилением мер особого карантинного режима на териитории Азербайджана, будет остановлена деятельность лиц, оказывающих услуги такси на личном автомобиле.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил начальник управления по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник Кямран Алиев.

По его словам, эти люди не смогут предоставлять услуги такси до конца периода карантина.

"В течение этого периода будет работать только ограниченное количество компаний, оказывающих услуги такси. Если эти компании будут вносить информацию о водителях на портале permits.gov.az, им будет разрешено работать. Согласно правилам, количество такси также будет ограничено. Таксистам будет запрещено собираться в группы в ожидании пассажиров", - сказал Алиев.