https://news.day.az/society/1240793.html Завершается реконструкция Бибиэйбатской дороги
Завершается реконструкция Бибиэйбатской дороги
Завершаются работы по возобновлению движения на Бибиэйбатской дороге.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.
По его словам, на обеих опорных стенах здесь уже завершены строительные работы.
"Идут работы по реконструкции проезжей части. Запланировано сдать дорогу в эксплуатацию на следующей неделе", - сказал Наджафли.
Напомним, что на Бибиэйбатской дороге в прошлом году произошел оползень, и она была закрыта в связи с непригодностью к эксплуатации.
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