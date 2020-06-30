https://news.day.az/society/1249336.html В Азербайджане отходы клиник по лечению COVİD перевозят на специальных автомобилях
В Азербайджане отходы клиник по лечению COVİD перевозят на специальных автомобилях
Отходы клиник по лечению COVİD перевозят на специальных автомобилях.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Day.Az.
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