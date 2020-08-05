В Баку на линии пущены дополнительные экспресс-автобусы

"Для управления пассажиропотоком в вечерние часы пик на экспресс-линии были привлечены резервные автобусы".

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в "Facebook" написал руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, резервные автобусы в основном сосредоточены в наиболее востребованных направлениях - станции метро "28 мая", "Низами", "Эльмляр Академиясы", "20 января" и "Ичеришехер": "В том же порядке принимаются превентивные меры по востребованным направлениям в утренние часы пик".