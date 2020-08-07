Названа дата приема студентов в профучилища в Азербайджане

Прием студентов в учреждения профессионального образования запланирован на первую половину августа.

Как сообщает Trend об этом сообщил директор Государственного агентства профессионального образования Парвиз Юсифов, передает Day.Az.

По его словам, в процессе принятия документов будет ряд новшеств. Так, ранее успешно сдавшие экзамены кандидаты должны были подать соответствующие документы в учреждения профессионального образования со дня приема. В настоящее время рассматриваются способы обеспечения того, чтобы этот процесс был представлен в учреждении в электронном виде или с соблюдением социальной дистанции.

"С 2016 года прием студентов в профессиональные учебные заведения осуществляется в Центрах услуг "ASAN", а в регионах, где Центров не было, прием осуществлялся в соответствующих профессиональных учебных заведениях. С прошлого года создана электронная информационная система для приема в профессиональные учебные заведения. Через систему электронного приема граждане смогут участвовать в процессе подачи заявок, заполнив необходимую информацию из любого места, не общаясь ни с кем. Я должен отметить, что данный метод приема особенно в условиях нынешней пандемии важен с точки зрения удобства и здоровья наших граждан", - сказал Юсифов.