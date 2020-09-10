Дети из семей шехидов, а также сироты освобождаются от оплаты за обучение

Азербайджанское государство будет оплачивать обучение членов семей шехидов и детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, если они поступят на платное отделение.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в четверг Day.Az.

Председатель ГЭЦ добавила, что обучение вынужденных переселенцев, лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет также оплачивает государство.