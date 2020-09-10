https://news.day.az/society/1269648.html Дети из семей шехидов, а также сироты освобождаются от оплаты за обучение
Дети из семей шехидов, а также сироты освобождаются от оплаты за обучение
Азербайджанское государство будет оплачивать обучение членов семей шехидов и детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, если они поступят на платное отделение.
Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в четверг Day.Az.
Председатель ГЭЦ добавила, что обучение вынужденных переселенцев, лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет также оплачивает государство.
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