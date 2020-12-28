В Азербайджане будет 5 выходных дней в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодними праздниками.

Как сообщает Day.Az, 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира, а 1 и 2 января - новогодние праздники.

Поскольку 2 января приходится на субботу, то есть на выходной день при пятидневной рабочей неделе, то, согласно отечественному законодательству, понедельник, 4 января, также является нерабочим днем.

Так, в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом в Азербайджане 5 дней - 31 декабря2020 года, а также 1, 2, 3 и 4 января 2021 года являются нерабочими днями.