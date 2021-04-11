https://news.day.az/society/1333153.html В Мингячевире инфицированный коронавирусом задержан в общественном месте
В Мингячевире инфицированный коронавирусом задержан в общественном месте
Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции в ходе рейда задержали в общественном месте инфицированного коронавирусом гражданина, нарушившего правила особого карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, ввиду положительного теста на COVID-19, жителю города Эльману Мамедову было назначено лечение на дому и предписано соблюдать самоизоляцию.
Несмотря на это, мужчина покинул место проживания, тем самым создав угрозу дальнейшему распространению коронавируса.
Нарушителя вернули домой. С ним была проведена профилактическая беседа.
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