В Мингячевире инфицированный коронавирусом задержан в общественном месте

Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции в ходе рейда задержали в общественном месте инфицированного коронавирусом гражданина, нарушившего правила особого карантинного режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, ввиду положительного теста на COVID-19, жителю города Эльману Мамедову было назначено лечение на дому и предписано соблюдать самоизоляцию.

Несмотря на это, мужчина покинул место проживания, тем самым создав угрозу дальнейшему распространению коронавируса.

Нарушителя вернули домой. С ним была проведена профилактическая беседа.