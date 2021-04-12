Названы самые популярные имена родившихся в прошлом месяце детей

Названы самые популярные имена родившихся в марте детей.

Как сообщили Day.Az в Министерстве юстиции, родившимся в марте мальчикам были даны имена Али, Юсиф, Гусейн, Эльвин и Вюсал, девочкам - Гюнель, Айсель, Захра, Гюнай и Зейнаб.

Информация о происхождении азербайджанских имен, их толковании, а также статистических показателях доступна на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az) и в разделе "Государственные услуги" на интернет-сайте Министерства юстиции.