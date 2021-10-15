К сведению пенсионеров в Азербайджане

В Азербайджане полностью выплачены пенсии за октябрь.

Как сообщили АПА в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, фонд полностью завершил выплату пенсий, в том числе и лицам, получающим пенсию на льготных условиях, передает Day.Az.

Граждане могут получить пенсию посредством своих карт в банкоматах соответствующих банков.