https://news.day.az/society/1392313.html К сведению пенсионеров в Азербайджане
К сведению пенсионеров в Азербайджане
В Азербайджане полностью выплачены пенсии за октябрь.
Как сообщили АПА в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, фонд полностью завершил выплату пенсий, в том числе и лицам, получающим пенсию на льготных условиях, передает Day.Az.
Граждане могут получить пенсию посредством своих карт в банкоматах соответствующих банков.
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