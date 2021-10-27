https://news.day.az/society/1396520.html Сколько в Азербайджане религиозных организаций? - ЦИФРЫ
Сколько в Азербайджане религиозных организаций? - ЦИФРЫ
На сегодняшний день в Азербайджане осуществляют деятельность 970 религиозных организаций.
Об этом сообщила Trend заведующая отделом по связям с общественностью Государственного комитета по работе с религиозными организациями Ягут Алиева, передает Day.Az.
По ее словам, за последние 10 месяцев в Азербайджане не было зарегистрировано ни одной религиозной общины.
"В Азербайджане прошли государственную регистрацию 970 религиозных организаций. С конфессиональной точки зрения 933 из них исламские, а 37 - неисламские", - сказала Алиева.
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