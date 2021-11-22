https://news.day.az/society/1406696.html США оказали Азербайджану гумпомощь на $6 млн для борьбы с COVID-19
США оказали Азербайджану гумпомощь на $6 млн для борьбы с COVID-19
США оказали Азербайджану гуманитарную помощь на шесть миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.
По его словам, вакцинация населения - единственный способ борьбы с пандемией COVID-19.
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