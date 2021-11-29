Зараженная коронавирусом продавала овощи на рынке в Балакене

В ходе контрольно-проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, была выявлена и задержана в общественном месте активная пациентка с коронавирусом.

Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, сообщает о том, что жительнице города Балакен Салимат Лаиджовой было приписано лечение от коронавируса на дому, однако, грубо нарушив правила, она покинула свой адрес проживания и была обнаружена сотрудниками полиции при продаже овощей на центральном районном рынке, передает Day.Az.

После профилактических бесед с ней, женщину вернули домой, где она продолжает лечение.

В Балакенском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело в отношении С.Лаиджовой, которая своим поступком представляла серьезную опасность для здоровья других.