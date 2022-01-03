В Агдаме будет построен новый стадион вместимостью более 15 тысяч зрителей. Новый стадион будет построен на том же месте - не в дворце-комплексе Панали хана, а в другом уголке города с более разветвленной инфраструктурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов. Он сказал, что в настоящее время здесь ведутся проектные работы.

"В этом спортивном квартале планируется построить не только футбольный стадион, но и крытые и открытые тренажерные залы для проведения различных спортивных соревнований. Планируется спроектировать среднюю школу со спортивным уклоном и летний спортивный лагерь для детей, приезжающих сюда из других регионов Азербайджана", - сказал Гусейнов.