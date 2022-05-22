Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено четыре случая заражения коронавирусом, вылечились семь человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 712 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 957 человек вылечились, 9 710 - скончались, число активных больных составляет - 45.

За последние сутки в стране проведены 2 510 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 872 506.