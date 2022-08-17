Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1791 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 301, вторую дозу получили 261, бустерную дозу - 1057 человек.Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 172 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 842 888, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 370 777, вторую дозу получили 4 860 329, бустерную дозу - 3 354 294 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 257 488 человек.