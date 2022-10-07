Журналисты посетили строящийся в Физули центр управления цифровой подстанцией

Сегодня группа журналистов посетила строящийся в Физулинском районе центр управления цифровой подстанцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, цифровая подстанция - это инновационный проект систем контроля, защиты и управления, который собирает и обрабатывает всю информацию о состоянии электрической сети, а также организует управление оборудованием в цифровом формате.

Данный проект предусматривает разработку оптических цифровых измерительных трансформаторов и комплексов цифрового оборудования нового поколения на подстанциях. Подстанция нового поколения обеспечивает высокую точность, равномерность всех измерений, автоматика позволяет снизить влияние человеческого фактора на работу сети, повысить ее надежность и снизить потери при передаче электроэнергии. Также снижаются затраты на получение электроэнергии и расходы по эксплуатации. Поскольку процесс интеграции возобновляемых источников энергии в сети управляется автоматически на цифровой подстанции, возникновение сбоев в подаче электроэнергии полностью устраняется. Цифровая подстанция обеспечивает настройку работы в многофункциональном режиме, полную координацию устройств и оборудования в зависимости от количества получаемой и передаваемой электроэнергии. Обеспечиваются автоматическая адаптация операций к требованиям распределительной сети, возможность принятия решений системами информационной и технической безопасности, интеграция в сеть источников "зеленой энергии". Это подстанция закрытого типа, операции по эксплуатации и управлению выполняются на ней дистанционно.

Отметим, что фундамент Центра управления цифровыми станциями был заложен 17 октября 2021 года.