https://news.day.az/society/1518905.html Скончалась медсестра, пострадавшая в аварии в Гейгеле - ФОТО
Скончалась медсестра, пострадавшая в аварии в Гейгеле - ФОТО
В больнице скончалась женщина, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии 12 дней назад в Гейгеле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Айша Гаджиева 1997 года рождения скончалась в Гянджинской международной больнице, где проходила лечение.
Отметим, что 25-летняя девушка работала медсестрой в этой больнице.
ДТП произошло 1 декабря у села Ашыглы.
Автомобиль марки "ВАЗ 2107" не справился с управлением и опрокинулся.
В результате аварии 1 человек погиб на месте происшествия, еще 4 пострадали.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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