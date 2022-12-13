Скончалась медсестра, пострадавшая в аварии в Гейгеле

В больнице скончалась женщина, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии 12 дней назад в Гейгеле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Айша Гаджиева 1997 года рождения скончалась в Гянджинской международной больнице, где проходила лечение.

Отметим, что 25-летняя девушка работала медсестрой в этой больнице.

ДТП произошло 1 декабря у села Ашыглы.

Автомобиль марки "ВАЗ 2107" не справился с управлением и опрокинулся.

В результате аварии 1 человек погиб на месте происшествия, еще 4 пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.