Совершено восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве

Представители горно-спортивного клуба Qartal совершили восхождение на пик "Гейдар зирвеси" в память о великом лидере Гейдаре Алиеве, сообщил Trend Life руководитель группы альпинистов Руфат Годжаев, передает Day.Az.

Пик "Гейдар зирвеси" расположен на высоте 3751 метр на горе Башдаг массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта.

В восхождении приняли участие восемь альпинистов, в том числе две девушки. Альпинисты шли по Южному кулуару Гызыл Гая от Хыналыга и плато Атешгях. На вершине был поднят флаг Азербайджана.