Центральный парк Наримановского района закрывается

В центральным парке Наримановского района Баку, парке отдыха имени Н.Нариманова, начинается капитальный ремонт.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Исполнительной власти города Баку, в рамках проводимых капитальных ремонтных работ, в парке планируется замена каменной облицовки, установка современных скамеек, реконструкция Площади фонтанов, создание новых зеленых насаждений. При этом планируется модернизация фасадов объектов общественного питания, расположенных в парке, установка новых фонарных столбов, а также спортивных сооружений для эффективного и здорового проведения досуга детей, молодежи, а также людей старшего поколения, создание детской площадки и зон отдыха.

Ремонтные и работы по благоустройству будут проводиться исполнительной властью Наримановского района города Баку.