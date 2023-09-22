Памятник танку на въезде в город Шуша демонтирован

Памятник танку, установленный армянами после оккупации в 1992 году на въезде в город Шуша как символ "победы", был демонтирован.

Как сообщает в пятницу Day.Az, кадры демонтажа распространились в социальных сетях.

Отметим, что этот танк был первым, который попытался войти в город Шуша. Он был уничтожен национальным героем Азербайджана Альбертом Агаруновым.

После I Карабахской войны армяне восстановили его и установили как памятник.