https://news.day.az/society/1603213.html В поликлинике в Ханкенди оказана медпомощь первому армянскому жителю - ВИДЕО
В поликлинике в Ханкенди оказана медпомощь первому армянскому жителю - ВИДЕО
Продолжаются мероприятия, связанные с организацией медицинской службы в городе Ханкенди.
Как сообщили Day.Az в понедельник TƏBIB, поликлиника, предоставляющая амбулаторные услуги, уже начала свою деятельность, в ней работает специализированный медицинский персонал, в том числе различные медицинские специалисты, 7 бригад амбулаторной и скорой медицинской помощи.
В поликлинике возможно оказание первичной хирургической, кардиологической и терапевтической помощи.
2 октября медперсоналом поликлиники города Ханкенди была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому жителю Владимиру Майтарчяну.
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