Арестован сын Арифа Гаджилы

В отношении Орхана Гаджилы - сына башгана партии "Мусават" Арифа Гаджилы - избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Day.Az, ходатайство следователя было удовлетворено на заседании Ясамальского районного суда под председательством судьи Рашада Джавадзаде.

В отношении Орхана Гаджилы избрана мера предварительного заключения сроком на два месяца.

Отметим, некоторое время назад появились кадры, на которых сын башгана партии "Мусават" Арифа Гаджилы Орхан Гаджилы совершил дорожно-транспортное происшествие в Баку. Как следует из распространившихся в соцсетях видео, на территории Ясамальского района, на проспекте Гусейна Джавида, водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП. При маневрировании автомобиль Honda врезался в несколько автомобилей. Сообщается, что в результате аварии были пострадавшие, повреждены автомобили.